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Kaykay süren çocuğa pitbul böyle saldırdı

İHA
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Giriş: 13.09.2021 10:39
Çorum’da sokakta kaykay süren 8 yaşındaki bir çocuk, sahipli olduğu öne sürülen bir pitbul cinsi köpeğin saldırısına uğradı. Edinilen bilgiye göre, 8 yaşındaki E.T., evinin önünde arkadaşları ile kaykay sürdüğü esnada bir pitbul cinsi köpeğin saldırısına uğradı. Vatandaşların yardımı ile pitbull cinsi köpekten kurtarılan çocuk, koşarak evine gitti. İki kişinin de pitbulu alarak sokaktan uzaklaştırdığı görüldü. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Olay sonrası bacağından, karnından ve yüzünden ısırılarak yaralanan E.T., Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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