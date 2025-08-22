Kayıp şahıs baraj gölünde ölü bulundu

Olay, ilçeye bağlı Çeltek Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Avdan Mahallesi’nden kendi aracıyla ayrılan Şükrü Dursun'dan uzun süre haber alamayan yakınları, durumu jandarmaya bildirdi. Vezirköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yapılan aramalar sonucunda Şükrü Dursun'a ait aracı Altınkaya Barajı çevresinde terk edilmiş halde buldu. Bölgede sürdürülen çalışmalarda, şahsın cansız bedeni kısa süre sonra baraj gölünde bulundu. Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından cenaze, otopsi için Vezirköprü Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

