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Kayıp Kamyon 18 Ekim'de sinemalarda

Kayıp Kamyon 18 Ekim'de sinemalarda

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 27.09.2024 13:18
14 yıldır aynı sahneyi paylaşan “Bülent Emin Yarar” ve “Yetkin Dikinciler” ilk kez “Kayıp Kamyon” filmiyle beyaz perdede bir araya geliyor. 18 Ekim'de gösterime girecek olan filmde samimi, duygusal ve eğlenceli bir yolculuk hikâyesi anlatılacak.
Kayıp Kamyon 18 Ekim’de sinemalarda
Kayıp Kamyon 18 Ekim'de sinemalarda
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