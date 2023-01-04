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Kaya Çilingiroğlu eski eşi Feraye Tanyolaç'ın son hali olay oldu

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Giriş: 04.01.2023 09:32
Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu'nun evliliği aldatma nedeniyle bitmiş, Çilingiroğlu'nun ihaneti kendi ağzıyla itiraf etmesi o döneme damga vurmuştu. Yıllar önce "Kaya Bey Ferrariniz yeni mi?" sorusunu yanlış anlayıp kameraların önünde Hülya Avşar'ı aldattığı ortaya çıkan Kaya Çilingiroğlu'ndan yıllar sonra "Ferrari" itirafı geldi. Kaya Çilingiroğlu'nun sözleri sonrası ise Feraye Tanyolaç'ın son hali merak edildi.
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