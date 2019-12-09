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09.12.2019

Kars’ta lise öğrencisini zorla kaçırmaya çalışanlar yakalandı

Kars’ta liseli kızı zorla minibüse bindirerek kaçırmaya çalışan 3 kişiyi polis kıskıvrak yakaladı. Şüpheli 3 kişi, “Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma, Kasten Yaralama, Tehdit” suçlarından çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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