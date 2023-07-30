Kars’ta Horasan – Sarıkamış yolunda otobüs kazası! Otobüs Karakurt Viyadüğü’nden düştü

Görüntüler Sarıkarmış - Horsasan Karayolu'nda kayda geçti. Kars'ta yoldan çıkan yolcu otobüsü şarampole uçtu. İlk belirlemelere göre ölü ve yaralılar var.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN