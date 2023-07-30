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Kars’ta Horasan – Sarıkamış yolunda otobüs kazası! Otobüs Karakurt Viyadüğü’nden düştü

A Haber
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Giriş: 30.07.2023 09:30
Görüntüler Sarıkarmış - Horsasan Karayolu'nda kayda geçti. Kars'ta yoldan çıkan yolcu otobüsü şarampole uçtu. İlk belirlemelere göre ölü ve yaralılar var.
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