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Kars Sarıkamış’ta vatandaşlar ailece görüntüledi! Ormanın derinliklerine...

İHA
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Giriş: 30.12.2021 13:36
Son dakika haberi... Sarıçam ormanlarıyla meşhur yaban hayatına ev sahipliği yapan Kars Sarıkamış'ta, çam ağaçları arasında kar üzerinde vaşak ailesi vatandaşlar tarafından görüntülendi.
Vatandaşlar ailece görüntüledi! Ormanın derinliklerine... VATANDAŞLAR AİLECE GÖRÜNTÜLEDİ! ORMANIN DERİNLİKLERİNE...
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Vatandaşlar ailece görüntüledi!
Vatandaşlar ailece görüntüledi!
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