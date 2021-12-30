30 Aralık 2021, Perşembe
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Kars Sarıkamış’ta vatandaşlar ailece görüntüledi! Ormanın derinliklerine...
Son dakika haberi... Sarıçam ormanlarıyla meşhur yaban hayatına ev sahipliği yapan Kars Sarıkamış'ta, çam ağaçları arasında kar üzerinde vaşak ailesi vatandaşlar tarafından görüntülendi.