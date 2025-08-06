Karnında dren hortumu unutuldu! Doktor “Ölmedin gelseydin hallederdik” dedi

İstanbul'da özel bir hastanede sezaryenle doğum yapan Ebru Arslan, 7 ay sonra şiddetli ağrılar üzerine tekrar muayene gitti. Doktorlar, Arslan'ın karnında ip unutulduğunu söyledi. Ancak Arslan, farklı bir hastaneye gidince, karnındakinin ip değil 15 santimetrelik dren hortumu olduğunu öğrendi. Acilen ameliyata alınan Arslan'ın karnındaki hortum çıkarıldı. Arslan ise ilk tedavi gördüğü hastaneye durumu anlatınca, “Ölmedin gelseydin hallederdik” şeklindeki yanıt aldı. Arslan, hastane yetkilileri hakkında suç duyurusunda bulundu.

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