Karların erimesiyle coşan Mençuna Şelalesi ziyaretçi akınına uğradı

Artvin’in Arhavi ilçesinde yer alan ve bölgenin önemli doğal güzelliklerinden biri olan Mençuna Şelalesi, karların erimesiyle birlikte coşkulu akışıyla doğaseverleri kendine hayran bırakıyor. Yoğun kış mevsiminin ardından etkileyici manzaraya kavuşan şelale, Kamilet Vadisi’ne akın eden ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN