19 Nisan 2025, Cumartesi

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Karların erimesiyle coşan Mençuna Şelalesi ziyaretçi akınına uğradı
Karların erimesiyle coşan Mençuna Şelalesi ziyaretçi akınına uğradı

Karların erimesiyle coşan Mençuna Şelalesi ziyaretçi akınına uğradı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 19.04.2025 10:11
Artvin’in Arhavi ilçesinde yer alan ve bölgenin önemli doğal güzelliklerinden biri olan Mençuna Şelalesi, karların erimesiyle birlikte coşkulu akışıyla doğaseverleri kendine hayran bırakıyor. Yoğun kış mevsiminin ardından etkileyici manzaraya kavuşan şelale, Kamilet Vadisi’ne akın eden ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Karların erimesiyle coşan Mençuna Şelalesi ziyaretçi akınına uğradı
Beşiktaş’ta kafeteryada silahlı saldırı kamerada
Beşiktaş'ta kafeteryada silahlı saldırı kamerada
Sahte 5 bin adet madeni 2 Euro ele geçirildi
Sahte 5 bin adet madeni 2 Euro ele geçirildi
Sisle kaplanan İstanbul’da kartpostallık görüntüler
Sisle kaplanan İstanbul'da kartpostallık görüntüler
Mençuna Şelalesi ziyaretçi akınına uğradı
Mençuna Şelalesi ziyaretçi akınına uğradı
Başıboş köpekler sokaktaki adama saldırdı
Başıboş köpekler sokaktaki adama saldırdı
Yanan araçtaki alev böyle püskürdü!
Yanan araçtaki alev böyle püskürdü!
Bir garip kaza! 3 kişi yaralandı
Bir garip kaza! 3 kişi yaralandı
Yayla muzu tezgahlarda!
Yayla muzu tezgahlarda!
Beylikdüzü’nde sis etkili oldu!
Beylikdüzü’nde sis etkili oldu!
Dolandırıcılık operasyonuna 4 tutuklama
Dolandırıcılık operasyonuna 4 tutuklama
Zirai don için seferberlik!
Zirai don için seferberlik!
Sıfır araçlar kül oldu
Sıfır araçlar kül oldu
Daha Fazla Video Göster