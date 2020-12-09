09 Aralık 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Karısını öldürüp ormana saklanmıştı! Tutuklandı

Karısını öldürüp ormana saklanmıştı! Tutuklandı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 09.12.2020 17:53
Güncelleme:09.12.2020 17:56
Muğla'nın Fethiye ilçesinde, tartıştığı eşini bıçaklayıp öldürdükten sonra, Antalya’nın Kaş ilçesindeki ormanlık alanda saklanan ve polis ekipleri tarafından ilçe merkezinde yakalanan şahıs, sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Olay, Pazaryeri Mahallesi'nde 446 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Selvan Acar'dan (25) bir süre haber alamayan yakınları, Pazaryeri Mahallesi'ndeki evine gitti. Bir süre kapıyı çalan yakınları içerden ses gelmeyince açık olan balkon kapısından eve girdi. Selvan Acar'ın koltuk üzerinde hareketsiz yattığını gören yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri genç kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri ekiplerince yapılan incelemede Selvan Acar'ın bıçaklanmış olduğunu tespit etti. Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından genç kadının cesedi Fethiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Cinayeti işlediği iddia edilen Selvan Acar'ın eşi Tanju Acar'ın (31) yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Cinayetin ardından Fethiye İlçe Emniyet Amirliği Asayiş Büro Amirliği ekipleri Tanju Acar'ın yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda 36 saatlik kamera görüntüleri tek tek izlendi. Acar'ın Antalya'nın Kaş ilçesine geçiş yaptığını belirleyen Kınık Mahallesi'nde arama tarama faaliyetlerini sürdüren ekipler, ormanlık alanda Tanju Acar'ın motosikletini terk edilmiş vaziyette buldu. Bölgede yapılan incelemede Acar'ın ormanlık alanda ısınmak için ateş yaktığı ve burada konakladığı tespit edildi. Takibi sürdüren Fethiye İlçe Emniyet Amirliği Asayiş Büro ve Kınık Jandarma Karakolu ekipleri Tanju Acar'ı Kınık Mahallesi'nde yakalayıp gözaltına aldı.

"TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ"

Tanju Acar, cumhuriyet savcısının talimatıyla Muğla İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından Tanju Acar adliyeye sevk edildi. Acar, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Cinayete kurban giden Selvan Acar'ın ailesinin avukatı Fatih Tahancı, Adliye Sarayı önünde yaptığı açıklamada, kadın cinayetlerinin el birliğiyle sona erdirileceğini umut ettiklerini belirterek, Tanju Acar'ın eşe karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alması için ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti.

Selvan Acar'ın annesi Cemile Kaya ise, "Fidanımı toprağa verdim. Bir daha geri dönmeyecek" diye konuştu.

Karısını öldürüp ormana saklanmıştı! Tutuklandı
Karısını öldürüp ormana saklanmıştı! Tutuklandı
Hangi aşıda ne yan etki var?
Hangi aşıda ne yan etki var?
Aşıları taşıyacak konteynerler hazır
Aşıları taşıyacak konteynerler hazır
İstanbul'da kırmızı alarm!
İstanbul'da kırmızı alarm!
A Haber yerli aşıyı görüntüledi
A Haber yerli aşıyı görüntüledi
Yer: Adana! Kelimeler anlatamaz tıkla izle
Yer: Adana! Kelimeler anlatamaz tıkla izle
Belediye işçisinin kanun dinletisi
Belediye işçisinin kanun dinletisi
Sürücüsüz taksi dönemi mi?
Sürücüsüz taksi dönemi mi?
Çin aşısının yan etkisi oldu mu?
Çin aşısının yan etkisi oldu mu?
Vefakar öğretmen takdir topladı!
Vefakar öğretmen takdir topladı!
Denize indiler! Şaşkınlıkla telefona sarıldılar
Denize indiler! Şaşkınlıkla telefona sarıldılar
Sokağa çıkma yasağı genişleyecek mi?
Sokağa çıkma yasağı genişleyecek mi?
Daha Fazla Video Göster