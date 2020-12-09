Karısını öldürüp ormana saklanmıştı! Tutuklandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, tartıştığı eşini bıçaklayıp öldürdükten sonra, Antalya’nın Kaş ilçesindeki ormanlık alanda saklanan ve polis ekipleri tarafından ilçe merkezinde yakalanan şahıs, sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Olay, Pazaryeri Mahallesi'nde 446 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Selvan Acar'dan (25) bir süre haber alamayan yakınları, Pazaryeri Mahallesi'ndeki evine gitti. Bir süre kapıyı çalan yakınları içerden ses gelmeyince açık olan balkon kapısından eve girdi. Selvan Acar'ın koltuk üzerinde hareketsiz yattığını gören yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri genç kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri ekiplerince yapılan incelemede Selvan Acar'ın bıçaklanmış olduğunu tespit etti. Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından genç kadının cesedi Fethiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Cinayeti işlediği iddia edilen Selvan Acar'ın eşi Tanju Acar'ın (31) yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Cinayetin ardından Fethiye İlçe Emniyet Amirliği Asayiş Büro Amirliği ekipleri Tanju Acar'ın yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda 36 saatlik kamera görüntüleri tek tek izlendi. Acar'ın Antalya'nın Kaş ilçesine geçiş yaptığını belirleyen Kınık Mahallesi'nde arama tarama faaliyetlerini sürdüren ekipler, ormanlık alanda Tanju Acar'ın motosikletini terk edilmiş vaziyette buldu. Bölgede yapılan incelemede Acar'ın ormanlık alanda ısınmak için ateş yaktığı ve burada konakladığı tespit edildi. Takibi sürdüren Fethiye İlçe Emniyet Amirliği Asayiş Büro ve Kınık Jandarma Karakolu ekipleri Tanju Acar'ı Kınık Mahallesi'nde yakalayıp gözaltına aldı.



"TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ"

Tanju Acar, cumhuriyet savcısının talimatıyla Muğla İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından Tanju Acar adliyeye sevk edildi. Acar, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Cinayete kurban giden Selvan Acar'ın ailesinin avukatı Fatih Tahancı, Adliye Sarayı önünde yaptığı açıklamada, kadın cinayetlerinin el birliğiyle sona erdirileceğini umut ettiklerini belirterek, Tanju Acar'ın eşe karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alması için ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti.

Selvan Acar'ın annesi Cemile Kaya ise, "Fidanımı toprağa verdim. Bir daha geri dönmeyecek" diye konuştu.