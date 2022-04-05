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Karısına baltalı kabusu yaşatan Mahsun Kırmızıgül’ün kardeşinin 5 seneye kadar hapsi isteniyor

İHA
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Giriş: 05.04.2022 12:25
Karısına baltalı kabusu yaşatan Mahsun Kırmızıgül’ün kardeşi Yusuf Bazancir ile ilgili yürütülen soruşturma sona erdi. Hazırlanan iddianamede Bazancir’in 5 seneye kadar hapsi istendi.

Beşiktaş Kuruçeşme'de 9 Mart günü meydana gelen hadisede sanatçı Mahsun Kırmızıgül'ün kardeşi Yusuf Bazencir, 5 senelik karısı Seval Bazencir ile telefonda tartışmış, karısı görüşmek istememesine rağmen evin kapısına gelen Yusuf Bazencir, kapıyı balta ile kapıyı zorlayarak içeri girmeye çalışmıştı.

Olaya dair İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, 9 Mart 2022 tarihinde tarafların aralarında geçen telefon görüşmesi esnasında tartışma yaşadıkları ve bunun üzerine zanlı Yusuf Bazancir'in, eşiyle beraber yaşadığı eve gelerek elindeki balta ile kapıyı açmaya çalıştığı anlatıldı.

"SENİ ELİME GEÇİRİRSEM GEBERTECEĞİM''

Hazırlanan iddianamede, şüphelinin kapıyı açmaya çalıştığı sırada müşteki Seval Bazancir'e hitaben 'seni elime geçirirsem geberteceğim' şeklinde tehditte bulunduğu, müştekinin olayla ilgili olarak şikayetçi olmasının üzerine soruşturma başlatıldığı, akabinde 15 Mart 2022 tarihinde ise müşteki Seval Bazancir'in şikayetinden vazgeçtiği ancak şüphelinin üzerine atılı suçun takibinin şikayet şartına bağlı olmadığı kaydedildi.

5 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

Şüpheli Yusuf Bazancir'in üzerine atılı suçlamaları kabul ettiğinin ve pişman olduğunu belirttiğinin aktarıldığı iddianamede, şüpheli hakkında 'silahla tehdit' suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

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