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Kardeşlerim’in Orhan’ı Cüneyt Mete’nin eşi tanıdık çıktı! Meğer rol arkadaşı…

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Giriş: 27.09.2021 09:16
Atv'nin izlenme rekorları kıran dizisi Kardeşlerim, ikinci sezonuyla da izleyiciler ekran başına ekran başına kilitlemeye devam ederken dizi oyuncuları da ilgi odağı oldu. Canlandırdığı Orhan karakteriyle izleyici karşısına çıkan Cüneyt Mete, izleyiciler tarafından mercek altına alındı. Özel hayatıyla araştırma konusu olan Cüneyt Mete'nin eşi eski rol arkadaşı olduğunu görenler çok şaşırdı. İşte Kardeşlerim'in yıldızı Cüneyt Mete'nin eşi...
Cüneyt Mete’nin eşi tanıdık çıktı! Meğer rol arkadaşı…
Cüneyt Mete’nin eşi tanıdık çıktı! Meğer rol arkadaşı…
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