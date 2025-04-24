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Karaman’da otomobil ile elektrikli skuter çarpıştı: 2 yaralı

Karaman’da otomobil ile elektrikli skuter çarpıştı: 2 yaralı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 24.04.2025 12:20
Karaman’da elektrikli skuter ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kazada yaralanan 2 kişi ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.
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Karaman’da otomobil ile elektrikli skuter çarpıştı: 2 yaralı
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