24 Nisan 2025, Perşembe
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Karaman’da otomobil ile elektrikli skuter çarpıştı: 2 yaralı
Karaman’da elektrikli skuter ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kazada yaralanan 2 kişi ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.