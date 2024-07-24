Karadeniz’in kültürel mirası: Kabaceviz oyunu

Samsun sadece doğal güzellikleriyle değil, aynı zamanda zengin kültürel mirasıyla da dikkat çeken bir şehir. Çarşamba ilçesine özgü "kabaceviz oyunu" ise bölge halkı için önemli bir eğlence kültürü. Ekibimiz kabaceviz oyununu sizler için araştırdı...

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