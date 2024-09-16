16 Eylül 2024, Pazartesi
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Karadeniz'in ilk ve tek 'dağ kızağı' 3 ayda yarım milyonu ağırladı
Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in girişimleriyle Ordu'ya kazandırılan ‘dağ kızağı' kentin en çok ziyaret edilen alanı haline geldi. Ordu'nun misafir odası Boztepe'de hayata geçirilen dağ kızağını 3 ayda yarım milyonu aşkın kişi kullandı.