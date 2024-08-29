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Karadeniz’de tropikal meyve üretiliyor! Emekli olup tropikal meyve bahçesi kurdu

Karadeniz’de tropikal meyve üretiliyor! Emekli olup tropikal meyve bahçesi kurdu

İslim İstanbullu
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 29.08.2024 15:50
Samsun'da yaşayan emekli öğretmen Hakkı Albayrak kendisine tropikal meyve bahçesi oluşturdu. Olmaz denileni yapan Hakkı Albayrak şimdi o bahçede avokado yetiştiriyor.
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Emekli olup tropikal meyve bahçesi kurdu
Emekli olup tropikal meyve bahçesi kurdu
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