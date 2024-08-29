Karadeniz’de tropikal meyve üretiliyor! Emekli olup tropikal meyve bahçesi kurdu

Samsun'da yaşayan emekli öğretmen Hakkı Albayrak kendisine tropikal meyve bahçesi oluşturdu. Olmaz denileni yapan Hakkı Albayrak şimdi o bahçede avokado yetiştiriyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN