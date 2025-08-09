09 Ağustos 2025, Cumartesi

Haberler Yaşam Videoları Karadeniz'de savaş bitecek mi? İşgal planı sonrası Gazze’de neler olacak?
Karadeniz’de savaş bitecek mi? İşgal planı sonrası Gazze’de neler olacak?

Karadeniz'de savaş bitecek mi? İşgal planı sonrası Gazze'de neler olacak?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 09.08.2025 12:40
İsrail’in eli kanlı başbakanı Netanyahu’nun soykırım kabinesi Gazze’yi işgal planını onayladı. Sıcak gelişme sonrası Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Mısır'a gitti ve Cumhurbaşkanı Sisi ile görüştü. Öte yandan dünya Karadeniz’de savaşı bitirmesi beklenen Trump ve Putin görüşmesine kitlendi. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan uluslararası ilişkiler uzmanı Dr. Cihan Günyel ve SETA Araştırmacısı Dr. Mustafa Caner değerlendirdi.
