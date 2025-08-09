Karadeniz’de savaş bitecek mi? İşgal planı sonrası Gazze’de neler olacak?

İsrail’in eli kanlı başbakanı Netanyahu’nun soykırım kabinesi Gazze’yi işgal planını onayladı. Sıcak gelişme sonrası Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Mısır'a gitti ve Cumhurbaşkanı Sisi ile görüştü. Öte yandan dünya Karadeniz’de savaşı bitirmesi beklenen Trump ve Putin görüşmesine kitlendi. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan uluslararası ilişkiler uzmanı Dr. Cihan Günyel ve SETA Araştırmacısı Dr. Mustafa Caner değerlendirdi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN