16 Ağustos 2025, Cumartesi
Karadeniz’de can pazarı: 3 kişi boğulmaktan son anda kurtarıldı
Sakarya’nın Karasu sahilinde yasak olmasına rağmen denize giren 3 kişi, bindikleri şişme botun alabora olması sonucu boğulma tehlikesi geçirdi. Dalgalarla boğuşan şahıslar, cankurtaranların nefes kesen müdahalesiyle son anda hayata tutundu. O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.