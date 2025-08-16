16 Ağustos 2025, Cumartesi

Karadeniz’de can pazarı: 3 kişi boğulmaktan son anda kurtarıldı

Karadeniz’de can pazarı: 3 kişi boğulmaktan son anda kurtarıldı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 16.08.2025 19:35
Sakarya’nın Karasu sahilinde yasak olmasına rağmen denize giren 3 kişi, bindikleri şişme botun alabora olması sonucu boğulma tehlikesi geçirdi. Dalgalarla boğuşan şahıslar, cankurtaranların nefes kesen müdahalesiyle son anda hayata tutundu. O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
