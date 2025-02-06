06 Şubat 2025, Perşembe

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Kar yağışı kazayı beraberinde getirdi: 7 yaralı
Kar yağışı kazayı beraberinde getirdi: 7 yaralı

Kar yağışı kazayı beraberinde getirdi: 7 yaralı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 06.02.2025 19:32
Kaza, Kandıra ilçesi Cicili mevkiinde meydana geldi. Edinile bilgiye göre, yoğun kar yağışı sebebiyle kayganlaşan yolda sürücülerin direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle 06 RNS 26 plakalı Honda marka otomobil ile 41 AOD 253 plakalı Kia marka otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle 1'i ağır 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ambulansla en yakın hastaneye kaldırdı. Kaza sebebiyle araçlarda maddi hasar oluştu.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Kar yağışı kazayı beraberinde getirdi: 7 yaralı
Kar yağışı kazayı beraberinde getirdi!
Kar yağışı kazayı beraberinde getirdi!
İntihar girişiminde bulunan şahıs kurtarıldı
İntihar girişiminde bulunan şahıs kurtarıldı
Drift yapan motosikletliye ceza yağdı!
Drift yapan motosikletliye ceza yağdı!
Villa hırsızları 120 saatlik kamera kaydıyla yakalandı
Villa hırsızları 120 saatlik kamera kaydıyla yakalandı
3 araca çarpan sürücü kaçtı
3 araca çarpan sürücü kaçtı
Traktörden çıkan kıvılcım evi küle çevirdi
Traktörden çıkan kıvılcım evi küle çevirdi
Bodrum’da fırtına: Tekne karaya vurdu
Bodrum’da fırtına: Tekne karaya vurdu
370 bin TL’lik altın çalan şahıslar polisten kaçamadılar
370 bin TL’lik altın çalan şahıslar polisten kaçamadılar
Yaralı puhu tedavi altına alındı
Yaralı puhu tedavi altına alındı
Tatvan’da 3 kişinin yaralandığı kaza anı kamerada
Tatvan’da 3 kişinin yaralandığı kaza anı kamerada
Deprem bölgesinin yeniden inşası sürüyor
Deprem bölgesinin yeniden inşası sürüyor
3 kişinin yaralandığı kaza kamerada
3 kişinin yaralandığı kaza kamerada
Daha Fazla Video Göster