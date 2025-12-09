Kapuska en kötü yemek seçildi! İşte Türk mutfağının en sevilmeyenleri...

Türk mutfağının enfes lezzetleri, dünyaca ünlü gastronomi sıralamalarına girdi. Et yemekleri, hamur işleri ve tatlılarımızla listelerin en üstlerinde yer aldık. Şimdi ise sıra Türk mutfağının en kötü yemeklerine geldi. O yemeklerin başında ise "kapuska" geliyor. Ekip arkadaşlarımız bugün sahaya inerek bu listeyi restoran işletmecileri ve vatandaşlara sordu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN