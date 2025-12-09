09 Aralık 2025, Salı
Kapuska en kötü yemek seçildi! İşte Türk mutfağının en sevilmeyenleri...
Giriş: 09.12.2025 16:00
Türk mutfağının enfes lezzetleri, dünyaca ünlü gastronomi sıralamalarına girdi. Et yemekleri, hamur işleri ve tatlılarımızla listelerin en üstlerinde yer aldık. Şimdi ise sıra Türk mutfağının en kötü yemeklerine geldi. O yemeklerin başında ise "kapuska" geliyor. Ekip arkadaşlarımız bugün sahaya inerek bu listeyi restoran işletmecileri ve vatandaşlara sordu.