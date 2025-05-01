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Kantin işletmecisi tacizden tutuklandı

Kantin işletmecisi tacizden tutuklandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
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Giriş: 01.05.2025 08:47
Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde bir ilkokulda 2 kız öğrenci, rehber öğretmenlerine okullarındaki kantinin işletmecisi A.Ö. tarafından tacize uğradıklarını anlattı. Gözaltına alınan kantin işletmecisi A.Ö. (60), emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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Kantin işletmecisi tacizden tutuklandı
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