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Kan gruplarında ki tehlike! Hangi kan grubu hastalıklara karşı daha dirençsiz?

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Giriş: 26.02.2024 20:43
Kan gruplarının sağlığa ne gibi etkileri olduğu uzmanlar tarafından yıllardır araştırılıyor. Son olarak yaklaşık 90 bin kişi üzerinde çalışma yapıldı. Bulaşıcı ve kronik hastalıkların kan gruplarıyla ilgisi olduğu ortaya çıktı. İşte hastalıklara karşı dayanaklı ve dayanaksız kan grupları.
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Kan gruplarında ki tehlike!
Kan gruplarında ki tehlike!
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