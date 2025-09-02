Kamyon şarampole uçtu: Sürücü ağır yaralı

Edinilen bilgiye göre, Tortum ilçesine bağlı Yukarı Sivri Mahallesinde meydana gelen trafik kazasında E. Y. idaresindeki kamyon, yoldan çıkarak şarampole devrildi. Olayın ardından kaza yerine 112, Jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Şarampole devrilen kamyonda sıkışan sürücü AFAD ve İtfaiye ekiplerinin çabası ile kurtarılarak Hastaneye sevk edildi.

