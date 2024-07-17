Kalp ameliyatı olan İbrahim Tatlıses taburcu oldu: Allah bitti demeden bitmez

Verdiği son konserde kalp ameliyatı olacağını duyurmuştu ünlü türkücü İbrahim Tatlıses. Operasyonu başarılı geçti ve taburcu oldu. Kameralar karşısına geçen sanatçı, sağlık durumu ile ilgili bilgi verirken yanında bir süredir küs olduğu oğlu da vardı.

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