27 Aralık 2023, Çarşamba
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Kafede yiyip içtikten sonra hesabı ödemeden kaçan çift kamerada
Kaza, saat 13.00 sıralarında Salihli ilçesi Taytan Mahallesi'nde meydana geldi. Yolun karşısına geçmek isteyen lise öğrencisi Hiva K.'ya, Ramazan B.'nin (49) kullandığı 43 VE 023 plakalı traktör çarptı. Traktörün altında kalan Hiva'nın yardımına, çevredekiler koştu. İhbar üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan ve vücudunda kırıklar oluşan Hiva'nın durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, yolun karşısına geçmek isteyen Hiva'nın traktörün altında kaldığı ve çevredekilerin kaza yerine doğru koştuğu görüldü.