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Kadınların saç saça baş başa kavgası kamerada

İHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 11.05.2024 12:40
Bursa'da 2 kadın arasında yaşanan tartışma kavgaya dönüştü. Kadınların saç saça baş başa kavgası bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kadınların saç saça baş başa kavgası kamerada
Kadınların saç saça baş başa kavgası kamerada
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