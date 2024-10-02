Kadına bıçak çekip darp eden şahıs tekme tokat dövüldü

Beylikdüzü’nde bir kadınla tartışan şahıs bıçak çekerek kadını darp etti. Bir sitenin giriş kapısına sığınmaya çalışan kadının darp edildiğini gören çevredeki vatandaşlar saldırganı tekme tokat dövdü.

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