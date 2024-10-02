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Kadına bıçak çekip darp eden şahıs tekme tokat dövüldü

Kadına bıçak çekip darp eden şahıs tekme tokat dövüldü

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 02.10.2024 16:18
Beylikdüzü’nde bir kadınla tartışan şahıs bıçak çekerek kadını darp etti. Bir sitenin giriş kapısına sığınmaya çalışan kadının darp edildiğini gören çevredeki vatandaşlar saldırganı tekme tokat dövdü.
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