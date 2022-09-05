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Kadıköy'de milyonluk vurgun! 1,5 saatte soyup çıktılar

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Giriş: 05.09.2022 11:57
İstanbul’da kapısının kilidini kırarak girdikleri evdeki iki kasayı açarak 1 milyon lira değerinde altın ile 500 euro ve 60 bin lira çalan yabancı uyruklu 3 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin apartmana girmeleri ve çaldıklarıyla kaçtıkları anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Milyonluk vurgun! 1,5 saatte soyup çıktılar
Milyonluk vurgun! 1,5 saatte soyup çıktılar
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