Kadıköy'de milyonluk vurgun! 1,5 saatte soyup çıktılar

İstanbul’da kapısının kilidini kırarak girdikleri evdeki iki kasayı açarak 1 milyon lira değerinde altın ile 500 euro ve 60 bin lira çalan yabancı uyruklu 3 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin apartmana girmeleri ve çaldıklarıyla kaçtıkları anlar güvenlik kamerasına yansıdı.