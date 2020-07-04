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Kademeli teneffüs sistemi geliyor! Okullar işte yeni koronavirüs tedbirleri |Video

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Giriş: 04.07.2020 16:30
Güncelleme:04.07.2020 17:31
Milli Eğitim Bakanlığı, öğrenciler tatilde olmasına rağmen yeni dönem için fiziki teması en aza indirecek tedbirlerin altyapısını kurdu. Yeni düzende okullarda teneffüsler, her sınıf kademesi için ayrı olacak. Bahçede toplu olarak yapılan aktiviteler de bir süre sınıflarda yapılacak. Vakaların durumuna göre birçok senaryo da hazır...
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