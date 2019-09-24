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24.09.2019

Kaçak göçmenlerin botları su aldı! Can pazarı kameralara yansıdı | Video

Edirne'nin Enez ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'a gitmek isteyen, ancak yolculuk yaptıkları lastik botun su alması üzerine Sahil Güvenlik ekiplerine yardım çağrısında bulunan 39 kaçak göçmenin kurtarılma anları, cep telefonu kamerasınca görüntülendi.

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