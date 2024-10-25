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Kaçak alkol fabrikasına operasyon: 14 gözaltı

Kaçak alkol fabrikasına operasyon: 14 gözaltı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 25.10.2024 15:18
Antalya'da sahte içki üretimi yapan bir tesise yapılan baskında 28 bin 340 litre etil alkol ele geçirildi. Operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı. Şahısların sahte içkileri yılbaşı öncesi piyasaya sürmeye hazırlandıkları öğrenildi.

Antalya'da sahte içki imalathanesine düzenlenen operasyonda, 28 bin 340 litre etil alkol ve içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi, 14 şüpheli ise gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Konyaaltı ilçesi Bahtılı Mahallesi'nde sahte içki üretimi yapıldığı belirlenen imalathaneye baskın düzenledi. Aramalarda bulunan 28 bin 340 litre etil alkol, 7 bin 400 adet 5 litrelik, 310 adet 30 litrelik boş bidon, 8 bin şişe kapağı, 2 bin boş aroma şişesi, 150 kilogram PH düşürücü madde, 150 kilogram karbon kömürü, 80 litre gliserin, 2 damıtma makinesi, 1 tabanca, 2 şarjör ve 15 adet mermi olmak üzere piyasa değeri yaklaşık 30 milyon lira olan ürünlere el konuldu. Operasyonda 14 şüpheli de gözaltına alındı. Şüphelilerin sahte içkileri yılbaşı öncesinde piyasaya sürme hazırlığında olduğu belirtildi.

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