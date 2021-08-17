19 Ağustos 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Kabus geri döndü! ABD'de 'öldüren arı' paniği!

Kabus geri döndü! ABD'de 'öldüren arı' paniği!

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 17.08.2021 22:10
Güncelleme:17.08.2021 22:11
Amerika 5 cm büyüklüğündeki katil arıların istilasına tekrardan uğradı. Yaban bal arılarını yok eden bu istilacı dev arılar, insanları da öldürebiliyor. Her sene onlarca kişi, katil dev arıların sokmasıyla hayatını kaybediyor. Katil arılara ilk defa Washington eyaletinde Aralık 2019'da rastlanılmıştı.

Orman yangınlarıyla mücadelesini sürdüren ABD, şimdi de eşek arıları tarafından istila edildi.

5 cm büyüklüğündeki katil eşek arıları ABD'ye geri döndü.

Washington eyaleti Tarım Bakanlığı, asya dev eşek arılarının yıllarca süren mücadeleye rağmen geri döndüklerini açıkladı.

İstilacı türlerden olan bu dev arılar, bal yapan yaban arılarına saldırıyor, yuvalarını yok ediyor.

Küçük bir katil eşek arısı grubunun, bir kovan bal arısını kısa sürede yok edebildiğine işaret edildi.

Katil eşek arısının sokması ise ölümcül sonuçlara yol açıyor.

Yaklaşık 5 santimetre uzunluğunda olan eşek arıları Asya'da her sene onlarca kişiyi öldürüyor.

Katil arılara ilk defa Washington eyaletinde Aralık 2019'da rastlanıldı. Yuvaları ise büyük bir operasyonla yok edilmişti.

Washington eyaleti Tarım Bakanlığı, canlı bir katil eşek arısı yakalamak ve yuvaya kadar takip etmek için canlı tuzaklar kuracağını söyledi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Doğanın gerçekleriyle ezberlerimizdekiler farklı
Doğanın gerçekleriyle ezberlerimizdekiler farklı
Bozkurt’ta bina böyle yıkıldı
Bozkurt'ta bina böyle yıkıldı
Z kuşağı sağlıktaki değişimin farkında mı?
Z kuşağı sağlıktaki değişimin farkında mı?
Sultan 2. Abdülhamid’in rüya projesi hayata geçiyor
Sultan 2. Abdülhamid'in rüya projesi hayata geçiyor
Şanlıurfa’da feci kaza! Öğrenciler vardı
Şanlıurfa'da feci kaza! Öğrenciler vardı
İstanbul’da bir parkta yeni doğmuş bebek bulundu
İstanbul'da bir parkta yeni doğmuş bebek bulundu
İBB’ye park tepkisi
İBB'ye park tepkisi
Konserde ortalık karıştı! Yaka paça sahneden indirildi
Konserde ortalık karıştı! Yaka paça sahneden indirildi
İETT otobüsü bisikletlilere çarptı
İETT otobüsü bisikletlilere çarptı
İstanbul ve çok sayıda ile uyarı!
İstanbul ve çok sayıda ile uyarı!
Timsah dehşeti yaşattı! Çocuklar izlerken...
Timsah dehşeti yaşattı! Çocuklar izlerken...
Afganistan’dan Türkiye’ye tahliye
Afganistan'dan Türkiye'ye tahliye
Daha Fazla Video Göster