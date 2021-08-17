Kabus geri döndü! ABD'de 'öldüren arı' paniği!

Amerika 5 cm büyüklüğündeki katil arıların istilasına tekrardan uğradı. Yaban bal arılarını yok eden bu istilacı dev arılar, insanları da öldürebiliyor. Her sene onlarca kişi, katil dev arıların sokmasıyla hayatını kaybediyor. Katil arılara ilk defa Washington eyaletinde Aralık 2019'da rastlanılmıştı.

Orman yangınlarıyla mücadelesini sürdüren ABD, şimdi de eşek arıları tarafından istila edildi.

5 cm büyüklüğündeki katil eşek arıları ABD'ye geri döndü.

Washington eyaleti Tarım Bakanlığı, asya dev eşek arılarının yıllarca süren mücadeleye rağmen geri döndüklerini açıkladı.

İstilacı türlerden olan bu dev arılar, bal yapan yaban arılarına saldırıyor, yuvalarını yok ediyor.

Küçük bir katil eşek arısı grubunun, bir kovan bal arısını kısa sürede yok edebildiğine işaret edildi.

Katil eşek arısının sokması ise ölümcül sonuçlara yol açıyor.

Yaklaşık 5 santimetre uzunluğunda olan eşek arıları Asya'da her sene onlarca kişiyi öldürüyor.

Katil arılara ilk defa Washington eyaletinde Aralık 2019'da rastlanıldı. Yuvaları ise büyük bir operasyonla yok edilmişti.

Washington eyaleti Tarım Bakanlığı, canlı bir katil eşek arısı yakalamak ve yuvaya kadar takip etmek için canlı tuzaklar kuracağını söyledi.