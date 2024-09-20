Kabin memuruna saldıran Dilan Çıtak pişman olmadı

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak, uçuş kuralları gereği kedisini pusete koyması için uyarılmış uçaktaki kabin memuruna saldırmıştı. Dilan Çıtak hatta ekip otosuna bindirilirken polisleri de tehdit etmişti. Şarkıcı konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Herkes özür dileyeceğini sandı ama Çıtak, "Yaptığımdan asla utanmıyorum." dedi.

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