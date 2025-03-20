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Jandarmadan baskın: Nakit para ve uyuşturucu ele geçirildi!

Jandarmadan baskın: Nakit para ve uyuşturucu ele geçirildi!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 20.03.2025 18:18
Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu madde ticaretine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında bir eve operasyon düzenledi. Edinilen bilgilere göre, merkez ilçedeki Güzeltepe Mahallesi'nde B.B. (39) isimli şüphelinin bulunduğu ikamette yapılan adli aramada 2 bin 86 adet sentetik ecza hap, 2 cep telefonu ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 102 bin TL nakit para ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.
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Jandarmadan baskın: Nakit para ve uyuşturucu ele geçirildi!
Jandarmadan baskın: Nakit para ve uyuşturucu ele geçirildi!
Jandarmadan baskın: Nakit para ve uyuşturucu ele geçirildi!
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