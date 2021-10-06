İzzet Yıldızhan’dan Bülent Ersoy açıklaması: Ben daha sabırlı çıktım

Bülent Ersoy ile sunduğu Benzemez Kimse Bize isimli müzik programı iki haftada yayından kaldırılan Mustafa Keser, zehir zemberek açıklamalarda bulunmuştu. Keser'in açıklamalarının ardından aynı şekilde geçtiğimiz yıllarda Diva ile programı sadece dört hafta yayınlanan İzzet Yıldızhan, "Mustafa Keser'den daha sabırlı çıktım" dedi.