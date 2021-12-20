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İzzet Altınmeşe'nın oğlu vefat etti! Ali Murat Altınmeşe kimdir?

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Giriş: 20.12.2021 09:36
Son dakika haberi... Türk halk müziği sanatçısı İzzet Altınmeşe'nin oğlu vefat etti. Oyuncu Ali Murat Altınmeşe, 11'nci kattan aşağı düştü. Altınmeşe'nin cenazesi, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından otopsi için Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.
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