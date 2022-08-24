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İZSU pis suyu Gediz Nehri ve tarlalara akıttı! Tunç Soyer’e AK Partililerden sert eleştiri

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Giriş: 24.08.2022 16:23
İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nün arıtma tesisinden akan pis suyun,Gediz Nehri ve tarlalara bırakılması görüntülerine AK Parti kanadından tepki geldi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "İzmir'in havasını, suyunu ve toprağını zehirleyen; sizin ihmalkar ve iş bilmez yönetim anlayışınız Tunç Soyer" diyerek tepki gösterdi.
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İZSU pis suyu Gediz Nehri ve tarlalara akıttı
İZSU pis suyu Gediz Nehri ve tarlalara akıttı
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