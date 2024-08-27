27 Ağustos 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
İznik’te alevler büyüyor! A Haber yangın bölgesinde | Ekipler alevlerle mücadeleye devam ediyor

İznik’te alevler büyüyor! A Haber yangın bölgesinde | Ekipler alevlerle mücadeleye devam ediyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 27.08.2024 20:49
Bursa’nın İznik ilçesinde orman yangını çıktı. Ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor. İznik ilçesi Mecidiye Mahallesi'ndeki ormanda, saat 15.30 sıralarında yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Ekipler, çevrede güvenlik önlemi alırken, alevlere Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı 25 arazöz, 10 tanker, 200 personel karadan, 6 uçak ve 3 helikopter de havadan müdahale ediyor. Yangının, yerleşim yerlerini tehdit etmediği belirtildi. İznik Cumhuriyet Savcılığı, yangınla ilgili soruşturma başlattı. Detayları A Haber muhabiri Yusuf Gül aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Musiki eğitimli imam büyüledi!
Musiki eğitimli imam büyüledi!
İznik’te alevler büyüyor!
İznik’te alevler büyüyor!
Muğla’da Senem Kıvrık cinayetinde kan donduran detay!
Muğla'da Senem Kıvrık cinayetinde kan donduran detay!
Gizli bölmeden 5 kaçak çıktı!
Gizli bölmeden 5 kaçak çıktı!
Düğün takıları gelinin mi damadın mı?
Düğün takıları gelinin mi damadın mı?
Korku evinde korkudan bayıldı!
Korku evinde "korkudan bayıldı"!
Deniz marulu istilası oldu suyun rengi değişti!
Deniz marulu istilası oldu suyun rengi değişti!
Tarihi göl iklim değişikliğine yenik düştü!
Tarihi göl iklim değişikliğine yenik düştü!
Narin Yılmaz deprem görüntüleme cihazıyla aranıyor!
Narin Yılmaz deprem görüntüleme cihazıyla aranıyor!
Yardım istedikten 5 dakika sonra kayboldular
Yardım istedikten 5 dakika sonra kayboldular
Pazar günleri kuaförler açık berberler kapalı!
Pazar günleri kuaförler açık berberler kapalı!
Mesut Özil Üsküdar’da Camii temizlerken görüntülendi!
Mesut Özil Üsküdar'da Camii temizlerken görüntülendi!
Daha Fazla Video Göster