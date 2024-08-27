27 Ağustos 2024, Salı
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İznik’te alevler büyüyor! A Haber yangın bölgesinde | Ekipler alevlerle mücadeleye devam ediyor
Bursa’nın İznik ilçesinde orman yangını çıktı. Ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor. İznik ilçesi Mecidiye Mahallesi'ndeki ormanda, saat 15.30 sıralarında yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Ekipler, çevrede güvenlik önlemi alırken, alevlere Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı 25 arazöz, 10 tanker, 200 personel karadan, 6 uçak ve 3 helikopter de havadan müdahale ediyor. Yangının, yerleşim yerlerini tehdit etmediği belirtildi. İznik Cumhuriyet Savcılığı, yangınla ilgili soruşturma başlattı. Detayları A Haber muhabiri Yusuf Gül aktardı.