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İzmir'e kritik uyarı: Tehlikenin başlangıcı

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Giriş: 19.10.2023 11:42
İzmir'in su ihtiyacının büyük bir bölümünü karşılayan Tahtalı Barajı'nda doluluk oranı yüzde 29.90'a gerileyerek son 14 yılın en düşük seviyesini gördü. Diğer barajlarda da doluluk oranında büyük düşüş yaşandığını belirten Dr. Doğan Yaşar, "Şu anki aşamada bir sıkıntı olmasa da 'tehlikenin başlangıcı' diyebiliriz" dedi.
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