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20.02.2020
İzmir’de şoke eden görüntüler! TIR'ı arkadaşlarının üzerine sürdü
İzmir'in Torbalı ilçesinde pazartesi günü asfalt üretim tesisinde şoför Selahattin B., mesai arkadaşları ile kavga etti. Tartıştıktan sonra otoparktaki TIR'ı çalıştırıp arkadaşlarının üzerine sürdü. O anlar, iş yerinin kamerasına yansıdı.
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