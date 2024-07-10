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İzmir'de orman yangını! Ekipler seferber oldu

ahaber.com.tr
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Giriş: 10.07.2024 18:04
İzmir'in Menderes ilçesinde öğle saatlerinde orman yangını çıktı. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken; yangına havadan ve karadan müdahale başladı. Detayları A Haber muhabiri Tayfun Er aktardı. İşte o detaylar...
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