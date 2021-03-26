İzmir'de oluşan derin yarıklar vatandaşları tedirgin ediyor! Yeni bir depremin habercisi mi?

İzmir Harmandalı'daki toprak kayması ve yarıklar giderek derinleşiyor. Heyelan ve çatlakların nedeni ne? Peki 2 metre derinliğinden fazla olan bu çukurlar yeni bir depremin habercisi mi? A Haber muhabiri Gamze Elçi canlı yayında olay yerindeki son durumu aktardı.

İzmir'de korkutan olay!

Harmandalı'daki toprak kayması ve yarıklar giderek derinleşiyor. Oluşan çukurların derinliği ise 2 metreyi aştı.

Yaşanan bu olay sonrası vatandaşları yarıkların bir depremin haberci olduğu düşüncesiyle tedirginliğe sevk etti.

A Haber muhabiri Gamze Elçi olay yerindeki son durumu ve oluşan derin çukurların nedenini araştırdı.

Yaşanan son deprem sonrası yarıkların giderek arttığına dikkat çeken Elçi, 2019 yılında bölgede bir sondaj çalışmasının gerçekleştiğini bu yarıkların ise o çalışma sonrası oluştuğunu söyledi.

Bölgede yaşayan vatandaşlar ise evlerinin her an yıkılabilecek korkusuyla tedirgin bir şekilde bekliyor. Risk altında bulunan 20-30 hanenin İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından boşaltılması istendi. Ancak bu hanelerde yaşana ailelere ise hiçbir destek yapılmadı.

Önümüzdeki haftalarda bir heyetin bölgeye gelip çalışma yapması bekleniyor.