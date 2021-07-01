01 Temmuz 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları İzmir'de korkunç kaza! Park halindeki belediye otobüsüne çarptılar

İzmir'de korkunç kaza! Park halindeki belediye otobüsüne çarptılar

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 01.07.2021 06:32
İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, bir otomobil, arızalandığı için yol kenarına park edilen belediye otobüsüne çarptı. Kazada, 2'si çocuk 4 kişi yaralanırken, otomobilde sıkışan sürücü Kadriye M. ile yolcu konumundaki Abdürrahim G. itfaiye tarafından otomobilden çıkartılarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 01.30 sıralarında Anadolu Caddesi Ferdi Varol üst geçidi yakınında meydana geldi. İddiaya göre, Karşıyaka yönünden Bayraklı istikametine ilerleyen 35 ANA 870 plakalı belediye otobüsünü kullanan M.A., otobüsü arızalanması nedeniyle Ferdi Varol üst geçidinin yakınında yolun sağ şeridine çekti.

M.A. aracın tamir edilmesi için durumu bildirdiği sırada, aynı istikamette 35 AGU 876 plakalı otomobille ilerleyen Kadriye M., henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki belediye otobüsüne çarptı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, otomobilde sıkışan sürücü Kadriye M. ile yolcu Abdürrahim G.'yi sıkıştıkları yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Otomobildeki çocuklar Yıldız M. (10) ile Nimet K.'da (6) sağlık ekiplerince araçtan çıkarıldı. Sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaparak ağır yaralı Abdürrahim G.'yi özel bir hastaneye; Kadriye M., Nimet K. ve Yıldız M.'yi de Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralıların hastanelerdeki tedavileri sürerken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Öte yandan, polis ekipleri de kaza nedeniyle Anadolu Caddesi'nde artan trafiği tek şeritten kontrollü olarak sağladı. Kaza yapan araçların kaldırılması ile trafik akışı normale döndü.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Park halindeki belediye otobüsüne çarptılar
Park halindeki belediye otobüsüne çarptılar
Ankara'da korku dolu gece!
Ankara'da korku dolu gece!
Fabrikada büyük yangın
Fabrikada büyük yangın
301 gün sonra koronavirüs tablosunda ilk!
301 gün sonra koronavirüs tablosunda ilk!
Tem’de işçi servisi ile otomobil çarpıştı
Tem’de işçi servisi ile otomobil çarpıştı
Tarağın içinden bakın ne çıktı
Tarağın içinden bakın ne çıktı
Düğünde takı krizi! Gelin sinir krizi geçirip...
Düğünde takı krizi! Gelin sinir krizi geçirip...
Türkiye’nin en büyük narkotik operasyonu
Türkiye’nin en büyük narkotik operasyonu
İETT otobüsünde yılan paniği
İETT otobüsünde yılan paniği
İstanbul’da pitbull dehşeti!
İstanbul’da pitbull dehşeti!
İkinci el araç fiyatları yükseldi mi?
İkinci el araç fiyatları yükseldi mi?
Şoke eden olay! Korona aşıları çalındı
Şoke eden olay! Korona aşıları çalındı
Daha Fazla Video Göster