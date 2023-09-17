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İzmir'de helikopter baraja düştü! Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'dan flaş açıklamalar

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Giriş: 17.09.2023 10:28
İzmir'de çıkan orman yangınına müdahale eden helikopter, Tahtalı Barajı'ndan su aldığı sırada 4 personeliyle birlikte baraja düştü. Olayda bir personel sağ kurtarılırken, 3'ü için arama kurtarma çalışması başlatıldı. Havanın aydınlanmasıyla arama kurtarma çalışmaları hız kazandı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bölgedeki son durumla ilgili bilgi verdi.
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