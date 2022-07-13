İzmir’de hayvan bakımevinde toplu köpek katliamı iddiası

İzmir’in Bayındır ilçesinde, hayvan bakımevine rehabilitasyona alınan 250 köpeğin, ilaçla öldürüldüğü iddia edildi. Hayvanseverlerin şikayetiyle köpeklerin katledildiği bölgede inceleme yapılırken; bir takım belediye yetkilileri ile ilgili suç duyurusunda bulunuldu. İzmir Barosu Hayvan Hakları Komisyonu'nda görevli Avukat Ayşe Aydın, bölgeye gittiklerinde burada hemen hemen 15 can dostunu ölü bulduklarını ifade ederek, "Gerekli tüm deliller toplansın. Sorumlular cezalandırılsın" şeklinde konuştu. Nekropsi için 1 köpeğin incelemeye alındığını belirten Bayındır Belediye Başkanı Uğur Demirezen de "Savcılığın soruşturması sürüyor. Nekropsi sonucu çıkınca detaylı açıklama yapacağız" ifadelerini kullandı.