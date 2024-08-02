İzmir'de elektrik kaçağı faciası davası | 2 kişinin can verdiği olayda istenen cezalar belli oldu

İzmir'de yağmur sırasında yürürken sokakta akıma kapılan İnanç Öktemay (44) ve Özge Ceren Deniz'in (23) hayatını kaybetmesiyle ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı. Gediz Elektrik Genel Müdürü Uğur Yüksel, İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan, İZSU Genel Müdür Yardımcısı Serdar Sadi, Adana Belediyesi Genel Sekreteri İZSU eski Genel Müdür Ali Hıdır Köseoğlu, Gediz Elektrik Dağıtım A.Ş. Metropol Bölge Müdürü Ali Arcan, Gediz Elektrikten Dağıtım Sistem İşletme ve Bakım Müdürü Ekrem Yıldırım ve Yapım İşleri Sorumlusu Uzmanı Alper Doğan'ın da aralarında bulunduğu 13'ü tutuklu, 42 kişi hakkında 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame mahkemeye gönderildi.

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