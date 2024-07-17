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İzmir'de elektrik faciasında 2 ölü! Ön rapor: Kazanın asli nedeni İZSU uygulamalarının sonucu

ahaber.com.tr
Filiz Uçan Savaş
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Giriş: 17.07.2024 13:17
Güncelleme:17.07.2024 13:18
İzmir'de 2 kişinin elektrik akımına kapılarak hayatını kaybettiği olayın yankıları sürerken, hazırlanan ön raporda İZSU ve GDZ Elektrik firmalarının ihmallerine yer verilmişti. Tıp öğrencisi Özge Ceren Deniz ve arkadaşı İnanç Öktemay'ın öldüğü olayla ilgili savcılık soruşturması kapsamında hazırlanan bilirkişi raporu için hazırlıklar tamamlandı. Rapor hazırlandıktan sonra savcılığa sunulacak. Detayları A Haber muhabiri Tayfın Er aktardı.
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İzmir’de elektrik faciasında 2 ölü! Ön rapor: Kazanın asli nedeni İZSU uygulamalarının sonucu
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