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İzmir'de elektrik akımı faciası! İZSU'dan açıklama

İzmir'de elektrik akımı faciası! İZSU'dan açıklama

ahaber.com.tr
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Giriş: 22.07.2024 09:25
İzmir'deki elektrik kaçağı faciasıyla ilgili soruşturma sürerken, İZSU Kanalizasyon Daire Başkanı olan tutuklu sanığın ifadesi ortaya çıktı.
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