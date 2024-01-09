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İzmir’de değişmeyen manzara! Kemeraltı Çarşısı su altında

ahaber.com.tr
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Giriş: 09.01.2024 13:57
İzmir'de sağanak sonrası su baskınları meydana geldi. Kemeraltı Çarşısı'nda manzara değişmedi. A Haber muhabiri Sefer Ayçe o noktadan detayları aktardı.
İzmir’de değişmeyen manzara! İZMİR'DE DEĞİŞMEYEN MANZARA!

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İzmir’de değişmeyen manzara!
İzmir’de değişmeyen manzara!
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