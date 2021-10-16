16 Ekim 2021, Cumartesi
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İzmir’de caddeler göle döndü! Hava durumu nasıl olacak? Yağışlar sürecek mi?
Ege Bölgesi için Meteoroloji günler öncesinden uyarılarda bulundu. Etkili olan sağanak ve fırtına ağaçları devirdi, çatıları uçurdu. Peki sağanak yağış devam edecek mi? İzmir’de hava durumu nasıl olacak? Detayları A Haber muhabiri Sefer Ayçe detayları aktardı.