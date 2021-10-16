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İzmir’de caddeler göle döndü! Hava durumu nasıl olacak? Yağışlar sürecek mi?

A Haber
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Giriş: 16.10.2021 10:26
Ege Bölgesi için Meteoroloji günler öncesinden uyarılarda bulundu. Etkili olan sağanak ve fırtına ağaçları devirdi, çatıları uçurdu. Peki sağanak yağış devam edecek mi? İzmir’de hava durumu nasıl olacak? Detayları A Haber muhabiri Sefer Ayçe detayları aktardı.

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